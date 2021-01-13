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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس أندونيسيا: انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بالبلاد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:53 م
جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
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أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده، وهو أول من يتلقى اللقاح في البلاد.

ودعا ويدودو في خطاب بثه التلفزيون الوطني، وفقًا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم الأربعاء الإندونيسيين إلى الاستمرار في اتباع البروتوكولات الصحية بشكل صارم، مؤكدًا أن عمليات التطعيم ستتواصل في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أهمية اللقاح لكسر سلسلة انتقال العدوى والمساعدة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتلقى الرئيس الإندونيسي الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني في قصر "ميرديكا" الرئاسي بعد يومين من إصدار وكالة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية تصريح الاستخدام الطارئ للقاح.. وتهدف الحكومة إلى تلقيح 1.48 مليون من الممارسين الصحيين اعتبارًا من غد الخميس وحتى فبراير، على أن يتبعهم 17.4 مليون عامل في القطاع العام من الفئة عالية الخطورة.

وتمكنت إندونيسيا حتى الان من تأمين أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات من مصادر مختلفة منها (سينوفاك - نوفافاكس - فايزر بيونتك - أسترازينيكا)، بالإضافة إلى آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات.

يُذكر أن إندونيسيا تعد أكثر الدول تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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