بسبب غلاء الأسعار.. زجاجة زيت «مهر عروس» بتركيا

بسبب غلاء الأسعار في تركيا، لجأ شاب تركي لخطبة صديقته في أحد المتاجر بزجاجة زيت، على إثر الارتفاع الجنوني في أسعار زيت عباد الشمس في تركيا مؤخرًا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب تركي، تقدم لخطبة صديقته في أحد المتاجر، وسط استقبال حافل لرب أسرة يحمل زجاجة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.وقال نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، ألباي أنتمان: "زيت عباد الشمس يدخل المنازل بالاحتفالات والتهليل بعد زيادة سعره بنسبة 60 % في 4 أشهر".