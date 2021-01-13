5 سنوات لعامل قتل جاره عمدًا في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، طعن جاره في صدره بـ«مطواة» لخلاف سابق، مما أودى بحياته في البساتين.وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي محمد السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "فوزي.م"، عامل، ضرب المجني عليه محمود عادل إبراهيم عمدًا على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه بأن أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» وأغمده في صدره، فأحدث إصابته ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن أفضى إلى موته.