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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» يسلم 53 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة لدمجهم فى المجتمع

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:34 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة 53 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، مقدما اسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وأكد سعفان أن الدولة تقوم بتقديم أوجه الرعاية لهذه الفئة، بكافة أشكالها وصورها، مشيرا إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسئول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة.

وقال إننا نعمل على تقديم هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف ذوي القدرات الخاصة أحد الملفات المهمة التى تعمل فيه الوزارة، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، بدوام تقديم تلك الفرص لهم بصفة منتظمة لحمايتهم إجتماعيًا وشمولهم ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وشدد وزير القوي العاملة على أن الفرص التى يتم تقديمها لهؤلاء من ذوى الهمم، هى فرص حقيقية، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كافة المحافظات.

ولفت إلى ضرورة مراعاة الشركات التى تقدم فرص العمل لأبنائنا من ذوى القدرات، درجات الإعاقة، وقدرات كل شخص، ويكون مقياس الأداء "الإنتاجية" وليس الحالة الصحية، فكم من أبنائنا من ذوى القدرات من يقوم بانتاجية أعلى من الأصحاء، أما عن الحالات الإنسانية فلها شق آخر، ولها جهات تعمل على توفيرها والتعامل معها.

وطلب الوزير أى شخص من ذوى القدرات تواجهه أى مشكلة فى مكان عمله بالإسراع بالإبلاغ عنها لمكتب العمل التابع له، موجهًا الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بحل جميع الشكاوى التي تصل من أبنائنا من ذوى الهمم، والتعامل معها بفاعلية وحلها قدر الإمكان، مشددا على أننا جميعا فى خدمتهم جميعًا.

وكان الوزير قد قدم الشكر والتقدير، لأبناء الوطن من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن إحتفال اليوم يشهد زيادة لعدد العاملين بالدولة، هؤلاء العاملين ليسوا من الأصحاء وإنما من ذوى الهمم، مما يعطى لمنظومة العمل بالدولة شكلًا آخر ملئ بالأمل والعمل.

ووجه الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بعمل قاعدة بيانات حقيقية، لكل من تسلم عقد من أبنائنا من ذوى الهمم، يدرج فيها كافة بياناته من اسمه، واسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة، لضمان المتابعة المستمرة له فى مكان العمل الذى يعمل فيه، حتى تكون وظيفة مستدامة، ومواجهة أى تغير يمكن أن يحدث مستقبلًا على طبيعتها، والتعامل مع هذا التغير بكافة السبل والعمل على حل المشكلات التى تواجههم فى محيط العمل.

حضر تسليم العقود عزت عمران القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيناس إبراهيم سيد مدير مكتب تفتيش قوي عاملة مصر الجديدة والنزهة، وصالح المصري مدير مكتب تفتيش قوي عاملة شرق مدينة نصر.

وقدم الوزير الشكر لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، والعاملين بمكتب شرق مدينة نصر، ومكتب عمل مصر الجديدة والنزهة على المجهود الذين قاموا به، لتوفير تلك الفرص اللائقة لأبنائنا من ذوى الهمم لرسم السعادة على حياتهم وحياة أسرهم.

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