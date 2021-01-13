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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:16 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع تسهيل الإجراءات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وتحويل بعض المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الزحام على محطات الوقود تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.
 
جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعي والمهندس عز الحسيني مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة. 

وأكد محافظ أسيوط، على إنه سيتم خلال الـ 3 أشهر القادمة إضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي منهم 9 محطات جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى لمواجهة الإقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي واستغلال مزايا المبادرة الرئاسية وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد اسماعيل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وإتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث امكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.   

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات الغاز بضرورة عقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة تشغيل محطات وقود الغاز الطبيعي وتذليل العقبات وسرعة نهو الإجراءات بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وذلك لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة في هذا المجال.‪ ‬

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