ضبط 9 كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة «التوكتوك» في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية في محافظة بني سويف.و أكدت معلومات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، قيام 9 أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.و عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، عدا أحدهم محبوس احتياطيا بمركز شرطة الفشن ببنى سويف على ذمة إحدى القضايا، وعثر بحوزتهم على فردين خرطوش، سلاح أبيض، مركبة "توك توك مُبلغ بسرقتها، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة.بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 9 وقائع، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأقروا بقيامهم ببيع الدراجات المستولى عليها لثلاثة عملاء لهم سيئ النية، وتم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (المسروقات، وفرد رصاص، ومبلغ مالي) من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.