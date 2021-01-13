ضبط مالك مخبز استولى على 460 ألف جنيه فرق تشغيل الغاز بالبحيرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخبز بلدي، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وقٌدرت بمبلغ 460 ألف و492 جنيها، بمحافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.