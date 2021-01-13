الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا متاؤس الأول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بذكرى رحيل البابا متاؤس الأول، وذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" عن البابا متاؤس الأول، أنه احتل رقم 87 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية.وهو أول الباباوات الذين يحملون مسمى "ثيؤدسيوس" في تاريخ الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.