كارمن بصيبص بطلة «البريئة» لمريم نعوم

تستعد الفنانة كارمن بصيبص للتحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد "البريئة"، والذي تقوم الكاتبة مريم نعوم بكتابة حلقاته بالتزامن مع حلقات مسلسل "خلي بالك من زيزي".وتعاقدت شركة "إيجل فيلم" مؤخرا مع كارمن بصيبص للقيام ببطولة المسلسل ليكون البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما، بعد تقديم البطولة النسائية لعدد من الأعمال الفنية سواء في السينما او التليفزيون.وتجري الشركة المنتجة جلسات عمل مع عدد من الفنانين للتعاقد معهم، خاصة وان المسلسل سيعتمد على نجوم لبنان بشكل كبير ومن المتوقع البدء في تصويره منتصف شهر فبراير المقبل.يذكر أن كارمن بصيبص يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" وهو من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.