تحطم مروحية سودانية في «القضارف» ونجاة طاقمها

تحطم مروحية سودانية في منطقة القضارف ونجاة طاقمها، وفقا لما نقلته فضائية "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء.وأكد فايز الشيخ السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الحدود مع إثيوبيا معروفة ولا ينقصها سوى العلامات، مشددا على أن القوات المسلحة تتواجد في أراض سودانية ولا ننوي شن حروب.وأضاف مستشار حمدوك: "قرارنا واضح تجاه حفظ سيادتنا وحل المشاكل بالحوار".