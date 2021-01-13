طرده من شقة إيجار.. عاطل ينتقم من مقاول فى إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة مقاول والاستيلاء على متعلقاته وإجباره التوقيع على عقد بيع شقة بمنطقة إمبابة.تبلغ لقسم شرطة إمبابة من مقاول بحضور شخصين مجهولين لمسكنه ادعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما بتفتيش المنزل واستوليا على طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار، مرخصة له بغرض الدفاع، مبلغ مالي، هاتفين محمول.وأضاف أنهما اقتاداه داخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولا إكراهه على توقيع عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة، ولدى استغاثته بالأهالى تخليا عنه وفرا هاربين.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عاملين، نجار، تم ضبطهما وبحوزة النجار جميع المسروقات.وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما أنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، عقد العزم على الانتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة.وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمين الآخرين لارتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.