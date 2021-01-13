31 قتيلًا حصيلة غارات إسرائيل على مواقع لميليشيات إيران في دير الزور

ارتفعت حصيلة غرات إسرائيل على مواقع ميليشات إيران في دير الزور إلي 31 قتيلا، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وكانت قد ارتفعت حصيلة الغارات التي شنتها فجر اليوم الأربعاء، طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى 23 قتيلا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة عسكريين من جيش النظام السوري قتلوا، بالإضافة إلى 16 مقاتلا من فصائل إيرانية، مشيرًا إلى أن تلك الغارات هى الثانية من نوعها على سوريا خلال العام 2021.