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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الشذوذ» سر جثة غريق ترعة المريوطية في الهرم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:21 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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نجحت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في كشف تفاصيل انتحار شاب في مياه ترعة المريوطية، مؤكدة أن الأمر بسبب "الشذوذ".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه ترعة المريوطية في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

بالفحص تبين عدم العثور على أيه مستندات تكشف هويته، وتبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على المتوفى، وتم رصده أثناء قفزه في مياه ترعة المريوطية.

ونجح فريق البحث في التوصل لأسرته والتي لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وأرجعت سبب الوفاه بالانتحار، حيث كان يعاني من الشذوذ الجنسي، وقرر التخلص من حياته بسبب معايرته من قبل كل من يتعامل معه ويعرف الأمر.

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