قتل وهتك عرض وغسيل أموال ومخدرات.. أبرز جرائم الأسبوع

- مقتل ربة منزل على يد زوجها في العجوزة

- طفلة تنهي حياة شقيقها في العاشر من رمضان

- غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه

- 125 طربة حشيش بمطروح

- مقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم

شهد الأسبوع الجاري عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيًا في نفوس المواطنين، وترصد "الدستور" في هذا التقرير هذه الجرائم.شهدت منطقة العجوزة واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، عقب وضع الزوج قرص سام لزوجته للتخلص منها وأوهمها أنه علاج للصداع.ووجهت النيابة للزوج تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وواجهته بالتحريات، واعترف المتهم بقتل زوجته، وأضاف المتهم أنه متزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات، وأنجب منها 3 أبناء، وقرر التخلص منها بسبب الخلافات التي تجمعهما، واستعد لجريمته بشراء قرص خاص بحفظ الغلال، لعلمه أنه شديد التسمم، وأعطاه لها لتناوله بعد إيهامها أنه مسكن للمرض.تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عن أن المجنى عليها ربة منزل، تعرضت للتسمم، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، حرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.أنهت طفلة في السابعة عشرة من عمرها، حياة شقيقها الأصغر، صاحب الخمسة عشر عامًا؛ بعدما طعنته بـ"سكين" بالخطأ، إثر مشاجرة بينهما داخل مسكن الأسرة بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.البداية كانت بتلقي اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من اللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمقتل طفل، في الخامسة عشرة من عمره، على يد شقيقته، طفلة تكبره بعامين فقط؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بالحي العاشر بدائرة القسم.بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقته، تطورت إلى دفعه إياها لتسقط أرضًا، قبل أن ينتهي الأمر باستلال الأخيرة سلاحًا أبيض "سكين" كانت بجوارهما، وحال محاولتها تهديده سقط الأخير على السكين ليتلقى طعنة نافذة ويلقى حتفه على الفور، فيما جرى ضبط الطفلة والسلاح المُستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلا عصابيا بجنوب سيناء غسلوا 115 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى 9 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 115 مليون جنيه تقريبا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح.ألقت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على 125 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم، وكشف بيان النائب العام، أنه عقب تلقي النيابة بلاغًا من والد المجني عليه يوم الثامن من شهر يناير الجاري بغياب ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات من مسكنه بأوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ بعد خروجه منه لشراء حاجة له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أسفرت عن مرافقة المتهم المجني عليه قُبيل اختفائه فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته.وانتقلت النيابة العامة إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة-، وأكدت تحريات الشرطة النهائية ارتكاب المتهم الواقعة على هذا النحو.وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها، كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.