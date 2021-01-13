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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أداء ضعيف لأسهم أوروبا بفعل تحذير من أورستد بشأن الأرباح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:26 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ تضرر قطاع المرافق جراء تحذير بشأن الأرباح صادر عن شركة تطوير مزارع الرياح الدنمركية أورستد، بينما قفز سهم كارفور الفرنسية لمتاجر البقالة بعد محادثات اندماج.

وارتفع سهم كارفور 10.6 بالمائة بعدما قالت شركة تشغيل المتاجر الكندية أليمنتيشن كوش-تارد إنها أجرت اتصالات مع أكبر شركة للبيع بالتجزئة في أوروبا لبحث اندماج.

وتصدر السهم قائمة الرابحين على المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي صعد 0.2 بالمائة بينما قفزت أسهم كازينو الفرنسية للبيع بالتجزئة 6.4 بالمائة.

وكانت أسهم شركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا من بين أكبر الرابحين إذ ارتفعت ما يزيد عن ثمانية بالمئة بعد أن اتفقت على بيع أبراجها للهواتف المحمولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية إلى شركة تشغيل البنية التحتية للاتصالات أمريكان تاورز التي مقرها في الولايات المتحدة مقابل 7.7 مليار يورو (9.41 مليار دولار) نقدًا.

لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1 بالمائة فقط، إذ تعرض لضغوط بفعل قطاع المرافق بعد أن نزل سهم أورستد 7.5 بالمائة بفعل تحذير من أن العودة إلى سرعات رياح طبيعية هذا العام سيؤثر سلبًا على الأرباح التشغيلية.

وظل أداء المؤشر داكس الألماني يتسم بالفتور، إذ قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن بلده لن يستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بداية فبراير القادم.

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