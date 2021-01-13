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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمهوريون يؤيدون محاكمة ترامب برلمانيًا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:00 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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أعلن العديد من النواب الجمهوريون، اليوم الأربعاء، دعمهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، برلمانيًا أو ما يعرف بإجراءات المساءلة، وذلك تزامنًا مع مضي مجلس النواب الأمريكي.

وبحسب ما أفاد شبكة سي أن أن الامريكية، اليوم الاربعاء، يتوقع أن تعارض الغالبية العظمى من النواب الجمهوريين تلك الخطوة، إلا أن مصادر جمهورية أفادت بتوقع تصويت ما بين 10 إلى 20 نائبا جمهوريا على المساءلة البرلمانية.

كما يرجح ارتفاع تلك الأرقام مع خروج بعض من أبرز الأصوات الجمهورية في وقت سابق تأييدا للمساءلة.

ولعل أبرز تلك الأصوات، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، التي أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها ستصوت لصالح مساءلة ترمب.

ففي بيان قالت فيه إن ترمب "استدعى هذا الحشد، وألهب شعلة هذا الهجوم" على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير، أكد تأييدها للمساءلة.

ويرتدي موقف تشيني أهمية في أوساط الحزب ومؤيديه، لا سيما أنها رئيسة تجمع النواب الجمهوريين، فضلا عن أنها ابنة ديك تشيني، النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج دبليو بوش.

إضافة إلى تشيني، أعلن كل من جون كاتكو، وآدم كينزينغر، وفريد ابتون من الحزب الجمهوري حتى الآن تأييدهم لصالح تلك الخطوة.

في المقابل، دعا عدد من نواب الحزب الجمهوري تشيني للاستقالة بعد دعمها محاكمة ترمب برلمانيًا.

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