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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتغريم 7 منشآت ومصادرة 83 شيشة بشرق الإسكندرية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:54 ص
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شن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مسائية، بنطاق الحى، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والكافيتريات والمحال التجارية، للحد من فيروس كورونا المستجد.

وصادر الحى خلال الحملة ٨٣ شيشة بأحد الكافتيريات الكائنة بشارع العشرين، وذلك فور تلقي بلاغ يُفيد بمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة وتقديم ”الشيشة" لرواد المقهي.

كما أغلقت الحملة ٤ منشآت وتم تغريم ٣ منشآت فوريًا لمخالفتها الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بالمرور على شارع الإسماعيلية وشارع النقل والهندسة وشارع خليل الخياط.

واستمرارًا لتنفيذ قرار الإدارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتغريم الأفراد فوريًا مبلغ ٥٠ جنيه في حال عدم الإلتزام بإرتداء الكمامة، تم تغريم ٧ أفراد خلال الحملة.

وفي إطار توجيهات رئيس حي شرق بمتابعة الحملات على كافة شوارع الحي للحد من التعديات والمخالفات، أزالت الحملة المسائية كافة الإشغالات وحواجز الطريق في شارع أمينة شكري كليوباترا وشارع مصطفى كامل سموحة وشارع بوباستس ومزلقان كليوباترا والشوارع المتفرعة من منطقة استانلي وكليوباترا وزنانيري، فضلًا عن شارع ابوقير وطريق الكورنيش.

تمت الحملة بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق برئاسة النقيب يحيى المزين، وبحضور معاون محافظ الإسكندرية وسكرتير عام الحي ولجنة الغلق وإدارة إشغال الطريق.

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