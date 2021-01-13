أكبر شركة لتجارة النفط في العالم تستبعد تعافي حركة السفر قبل الربع الثالث

قال مايك موللر رئيس قطاع التجارة في أنشطة شركة فيتول لتجارة النفط في آسيا، إن نمو الطلب على النفط مرتبط باستهلاك وقود الطائرات والذي لا ينتظر أن يتعافى حتى الربع الثالث من العام الحالي.وتعتبر شركة فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن وقود الطائرات كان المنتج الأشد تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في آسيا، حيث تأثر الطلب على المنتجات النفطية الأخرى مثل الديزل (السولار) والبنزين في المنطقة ولكن ليس بنفس درجة تأثر الطلب على وقود الطائرات.كان الاستهلاك العالمي للنفط قد تراجع خلال العام الماضي بمقدار 9 ملايين برميل يوميا، لكن من المتوقع زيادته بمقدار 6 ملايين برميل خلال العام الحالي، بحسب تصريحات موللر أمام مؤتمر "جلف إنتيليجانس" عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.وقال موللر إن "العالم لم يشهد مثل هذه الفترة الانتقالية من قبل، وإدارتها ستكون صعبة للغاية... أكبر مصدر منفرد للطلب (على النفط) مطلوب عودته وهو وقود الطائرات".