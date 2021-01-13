البنوك تصعد ببورصة البحرين في مستهل التعاملات

سجل المؤشر العام لسوق البحرين المالي ارتفاعًا ملحوظًا بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحًا 1.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1459.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 800 ألف سهم بقيمة 154 ألف دينار بحريني.وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.69% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.49% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.41%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.17%.فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة "جي إف إتش" المالية بنسبة 0.56%، وهبط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.86%.