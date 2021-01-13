ووهان جديدة.. طوارئ في إقليم صيني بسبب كورونا

أعلنت سلطات إقليم صيني يضم أكثر من 37 مليون نسمة "حالة طوارئ" اليوم الأربعاء للقضاء على عدد محدود من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في وقت تشدد البلاد تدابيرها لاحتواء الوباء.وتمكنت الصين بشكل كبير من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ووهان أواخر 2019، لكن سُجلت في الأسابيع الأخيرة إصابات قليلة ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حاليًا لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.