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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء فصول فنية تخصص لوجيستيات بحرية لخدمة ميناء جرجوب بمطروح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:09 ص
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، مدرسة العمدة عبدالرحمن عطية الابتدائية بمنطقة المثاني البحرية، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط.

جاء ذلك لمتابعة ورصد الإجراءات التنفيذية لإنشاء فصول تعليم فني ملحقة تخصص (لوجيستيات بحرية) لخدمة أعمال الشحن والتفريغ بميناء جرجوب وتحقيق الاستفادة من موقعها المتميز القريب من الميناء الجديد بمدينة النجيلة غرب المحافظة لمواكبة التنمية الشاملة بمطروح والتي يقودها اللواء خالد شعيب محافظ الأقليم، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن التعليم الفني انتهي من بإعداد الدراسات الفنية لانشاء الفصول الملحقة بالمثاني البحرية لامداد ميناء جرجوب بالأيدي العاملة الماهرة لخدمة ابناء غرب مطروح ولتحقيق الاستفادة المثلي من الامكانيات التعليمية المتاحة بمدرسة العمدة عبدالرحمن عطية والتي كانت تعاني من ندرة الكثافة الطلابية بها في السنوات الماضية
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح

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