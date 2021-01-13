هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

تدرس سلطات هونج كونج ما إذا كانت مراكز التسوق يتعين أن تغلق أبوابها مبكرا، في ضوء الوضع المتذبذب المتعلق بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته مجلة "اكونوميك جورنال" في هونج كونج، نقلا عن تصريحات لوزيرة الغذاء والصحة، صوفيا تشان في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.كانت هونج كونج قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري تأجيل موعد إعادة فتح المدارس لأكثر من شهر، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.وتردد أن قرار إغلاق المدارس، الذي كان من المقرر أن ينتهى العمل به في 10 يناير الجاري، سوف يتم تمديده إلى عطلة العام القمري الجديد، التي تبدأ في 12 فبراير المقبل.وحظرت هونج كونج مؤخرا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة في أعقاب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.