15 ألفا و968 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 15 ألفا و968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و495 ألفا و147 شخصا.وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 202 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفا و529 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 214 ألفا و507 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و129 ألفا و111 شخصا بعدما تماثل 17 ألفا و817 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.