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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة كويتية: السماح لمواطنى الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بالدخول

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:56 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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نقلت وسائل إعلام كويتية عن "مصدر أمني مطلع" أن السلطات سمحت لمواطني كل من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من إسرائيل، بالدخول إلى أراضي الكويت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للمنافذ في البلاد، قوله إن هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص تضمن تنقل مواطنيها فيما بينها ولا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها.

وأضاف: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل".

ولفت إلى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى إسرائيل.

وأردف المصدر أنه "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية"، مؤكدا أن "أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت".

وسبق أن قال بعض المسؤولين الكويتيين إن سلطات البلاد تمنع أن يدخل أراضيها أي شخص يحمل جواز سفره ختما أو تأشيرة لإسرائيل.

وسبق أن أبرمت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في واشنطن، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في خطوة أدت إلى السماح لمواطني البلدين السفر إلى إليها كما أتاحت للإسرائيليين زيارتهما.

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