سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 13-1-2021

يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-1-2021، حسبما أفادت التعاملات الصباحية بالأسواق المحلية المصرية.على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم ما يقرب من 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.محليًا، تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل استقرار أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي المصري للتنمية، مقارنة بأسعار التعاملات أمس.4.25 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.22 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.23 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.22 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.20 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.22 جنيه للشراء.4.27 جنيه للبيع.4.24 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.جدير بالذكر أن الدرهم هو العملة الرسمية في دولة الإمارات ويأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.