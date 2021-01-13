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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:38 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-1-2021، حسبما أفادت التعاملات الصباحية بالأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم ما يقرب من 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

محليًا، تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل استقرار أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي المصري للتنمية، مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-1-2021

البنك المركزي المصري

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

يشار إلى أن العملة الإماراتية ترتبط بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

جدير بالذكر أن الدرهم هو العملة الرسمية في دولة الإمارات ويأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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