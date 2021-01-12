محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من اتهام الهارب أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف، قائلا: "أيمن نور لص ظريف، يلهيك ويجيب اللي فيه فيك".





وقال الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج "البساط أحمدي" الذي يبثه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن المرة الوحيدة التي التقى فيها صفوت الشريف، كان وقتها رئيس مجلس الشورى.





وأضاف الباز: "كنت صحفي في جريدة صوت الأمة، وروحنا مكتب صفوت الشريف في مجلس الشورى عملنا حوار، وعملت عنوان أغضب الناس لأن صفوت الشريف قال إن وزارة الإعلام ضاقت عليه".



