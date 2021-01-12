بطريرك الكاثوليكية يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة البرلمان

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب.وأشار بطريرك اكنيسة الكاثوليكية خلال رسالة التهنئة، قائلًا: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب.. نصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما صالح للبلاد».