اليمن وبريطانيا تبحثان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

بحث وزير الداخلية اليمني اللواء ركن إبراهيم حيدان، الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، سبل استكمال آلية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.وأكد حيدان، خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، حرص واهتمام الحكومة اليمنية على تعزيز ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وإيقاف الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أهمية قرار تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.وثمن حيدان، دور دول التحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاز اتفاق الرياض واستكمال تنفيذه بشقيه السياسي والعسكري، ودعم جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، مشيدا كذلك بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لدعم مساع التسوية السياسية ومساندة الشرعية الدستورية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.من جانبه، جدد سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، إدانته للهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، مشيدًا بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن.