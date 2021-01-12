التعاون الخليجي يدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

أدان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، قرار السلطات الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا رفضه التام للخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وطالب الأمين العام في بيان للمجلس عبر موقعه الإلكتروني، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة.