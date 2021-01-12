اعترافات عصابة سرقة السيارات بالإكراه بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة اليوم، بحبس عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بالإكراه بمحيط منطقتي المرج والخانكة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث.واعترف المتهمين "هاني. م"، و"أحمد. ح"، عاطلين أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية بمحيط منطقتي الخانكة والمرج.كما أقروا بسرقتهم لثلاث سيارات بطريق بلبيس النهضة، وقاموا بإخفاء السيارات داخل مخزن بمنطقة الخانكة.كما أقروا بتفكيك السيارات وبيعها لخردة بمدينة السلام.وأضاف المتهمين بسرقتهم لسيارة نصف نقل بمنطقة الخانكة وشرعوا في قتل سائقها بالسلاح الناري.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.