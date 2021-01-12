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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

لحظة لقاء سوزان نجم الدين بأبنائها بعد 5 سنوات من الفراق بسبب ترامب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:26 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
محمد مجدي
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التقت النجمة السورية سوزان نجم الدين للمرة الأولى بأبناءها بعد غياب سنوات، إثر قرار رئيس أمريكا دونالد ترامب بعدم وصول السوريين إليها أو مغادتهم منها، وهو ما وضع في قلبها حزن شديد.

وظهرت موخرا سوزان وهي تنتظر صغارها بمطار القاهرة الجوي بعد غياب 5 سنوات، حيث ظهرت وهي تبكي بجوارهما بطريقة مثيرة لتؤكد مدى طول فترة الغياب بينهما. 

تفاصيل لحظة لقاء سوزان نجم الدين بأبنائها بعد 5 سنوات من الفراق بسبب ترامب

ونشرت سوزان مقطع فيديو لهما وعلقت: «خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.. فهاأنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد #ترامب الظالم بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه».

وفي تصريح سابق للفنانة السورية عبرت عن سعادتها الشديدة لتولي المرشح الديمقراطي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتصر في السباق الرئاسي على دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن ترامب منعها والملايين من زيارة الولايات المتحدة، وهو ما جعلها لا تستطيع رؤية أولادها المتواجدين في أمريكا طوال 5 سنوات، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة طوال هذه الفترة.

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