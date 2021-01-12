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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: جهود الديمقراطيين لعزلي تسبب «غضبًا هائلًا»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:08 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن مساعي الديمقراطيين في الكونجرس لعزله بعد أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول الأسبوع الماضي هي "عملية تعقب سياسى".

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، أثناء مغادرته البيت الأبيض لزيارة الجدار الحدودي مع المكسيك: "أعتقد أنها تسبب خطرا هائلا على بلدنا وتسبب غضبا هائلا"، مضيفا: "لا أريد العنف".

وجاءت تصريحات الرئيس الجمهوري بعد يوم من قيام الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بتقديم مادة لعزله، متهمين إياه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، أثارته مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، الكابيتول الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يطالب نائب الرئيس "بنس" بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور وإقالة رئيسه من منصبه بإعلانه غير لائق لأداء مهامه.

وتابع ترامب: "إنه حقا استمرار لأعظم عملية تعقب في تاريخ السياسة.. إنه أمر سخيف للغاية".

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