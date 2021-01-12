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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حقيقة إزالة مخالفات سور نادي الزمالك
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:56 م
مخالفات سور نادي الزمالك
عمرو المزيدي
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علمت "الدستور" أن الأمن لم يقم بإزالة سور نادى الزمالك، وأن النادي نفسه هو من يقوم بإزالة المخالفات.
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