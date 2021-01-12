حنفي جبالي: وطننا الغالي ينادينا جميعًا للتكاتف

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد إن وطننا الغالي ينادينا جميعًا للتكاتف من الجميع يتقاسم العيش للجميع، ولا نبتغي إلا المصلحة العامة، ونسعى لتحقيق مصلحة المواطن.وتابع: ولا يغيب نظرنا عن رفع اسم بلادنا عاليًا لتحيا أبد الدهر لأبنائها الأحرار مستقلة وقوية بأبنائها المخلصين، وشعارنا الدائم تحيا مصر بأبنائها الشرفاء والأنقياء.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.