كيف تنقل مجموعات «واتس آب» بسهولة؟

لكن هناك بدائل أخرى من التطبيقات تشمل:

تليجرام

فايبر

صُدم العديد من مستخدمي تطبيق «واتس آب» فور سماعهم بالسياسة الجديدة التي يتم تطبيقها من يوم 8 فبراير عبر التطبيق وفي حالة عدم القبول بالسياسة سيتم العمل على إيقاف استخدام الشخص للتطبيق، حيث تحمل السياسة استخدام البيانات ومنحها ما بين التطبيقات المالكة للفيس بوك ومن بينها نوعية الهاتف والرقم وأنشطة المستخدم على التطبيق وصورة التطبيق، واللغة الخاصة بك عبر الهاتف والمعرف الرقمي للجهاز المستخدم (ip)، لذا نرصد خلال هذه السطور كيف يتم نقل مجموعات واتساب بسهولة.ووفقًا لموقع your story نجد أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين لتطبيق "سيجنال" عقب شروط واتس آب لذا دعم المسئولون عن التطبيق بعض الخدمات الأخرى للتطبيق لمزيد من الخصوصية، مثل عرض الوسائط المتعددة الصور والفيديوهات وغيرها مرة واحدة وضرورة إدخال كلمة المرور للدخول إلى سيجنال.كما يمكن انتقال المجموعات من الواتس آب إلى التطبيق الجديد، بكل سهولة وهذا ما وفره الأخيرة من خلال الضغط على أيقونة إنشاء مجموعة عقب تحميل التطبيق، ومن ثم سيكون بمقدور المستخدم إضافة جهات اتصال للمستخدمين، الذين انضموا لسيجنال للمجموعة التى تنشأ بالنقر على خيار إنشاء، عقب ذلك يمكن إنشاء رابط للمجموعة وإضافة الأعضاء بسهولة من إعدادات المجموعة ويمكن مشاركة الرابط عبر الواتساب قبل إلغاء تحميله حتى يتمكن الأشخاص من الانضمام لمجموعتك على سينجال والانتقال إليه.هناك أيضًا تطبيق شهير يدعي التليجرام وهو بديل للواتساب في حالة الاستغناء عنه، يمكن من خلاله إرسال الرسائل وتبديلها ما بين المجموعات والأفراد، وفيما يخص المستخدمين الحريصين على الخصوصية بصورة كبيرة يمكنهم تفعيل "التدمير الذاتي" يحيث تختفي الرسائل والملفات المتبادلة، من جهازي المرسل والمستقبل بعد قراءتها أو فتحها.يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات المميزة، حيث يضم ميزة التشفير الكلي لكافة الرسائل، كما يمكن المستخدم من حذف المحادثات المراسلة لإخفائها من الدردشة، ومن المزايا أيضًا الدردشة الخفية والتى لا يمكن الوصول إليها، إلا باستعمال رمز شخصي.وجاء آخر بيان لشركة واتس آب "أن التحديث الجديد لن يغير من ممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما أنه لن يؤثر على خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو أسرهم حول العالم، وأن واتساب ملتزم بحماية خصوصية مستخدميه، كما سيتم التواصل مباشرة مع المستخدمين، لتوفير الوقت الكافي لهم لمراجعة السياسة الجديدة خلال الشهر المقبل".