للمراحل التعليمية المختلفة تعرف على موعد امتحانات نصف العام 2021

عقب إعلان تأجيل موعد امتحانات نصف العام 2021 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسام عبدالغفار، انتشرت عدة شائعات حول دمج الفصل الدراسي الأول والثاني واستبدال الامتحانات بالأبحاث.





موعد امتحانات نصف العام 2021

ووفقًا لآخر قرارات مجلس الوزراء، فإن موعد امتحانات نصف العام 2021 سيتم تحديدها عقب انتهاء إجازة نصف العام 2021 التي تبدأ اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021، حتى السبت 20 فبراير 2021، بعد انتهاء المراحل التعليمية المختلفة من استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بدءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير ولمدة أسبوعين.

حقيقة دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني واستبدالهما بأبحاث

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات واستبدالهما بأبحاث.





ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيًا، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي عبر الرابط التالي: www.facebook.com/egypt.moe

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.