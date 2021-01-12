من هنا| تقديم طلبات ترقيات المعلمين 2021 عبر موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين

فور إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء استقبال طلبات ترقيات المعلمين على منصة المعلم للتدريب عن بعد الرسمي تصدرت تريند جوجل نظرًا لزيادة عدد المعلمين الراغبين في التقدم إلى اختبارات الترقي 2021 ضمن كادر المعلم والحصول على شهادة الصلاحية.

رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

يقدم الدستور من خلال هذا التقرير شرح واف عن خطوات التقديم في ترقيات المعلمين او الاستعلام عن اختبارات الترقي 2021 من خلال منصة المعلم للتدريب عن بعد و موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

اولا يقوم المعلم بالدخول إلى رابط من المعلم للتدريب عن بعد من هنا ( الأكاديمية المهنية للمعلمين ).

ثانيا يضغط على الدخول إلى منصة المعلم في وسط الشاشة.

ثالثا: يعرض موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيديو يوضح التطور في خطوات تدشين منصة المعلم للتدريب عن بعد، يمكن تجاوزه والضغط على " للدخول للمنصة اضغط هنا ".

رابعا: يجد المعلم أمامه 3 اختيار لكل منهم استخدامه.

1- للبحث عن موقف طباعة شهادة الترقي ومراجعة البيانات للمعلمين الذين أتموا اختبارات الترقي 2019-2020.

2- لتدريب برامج الإشراف والقيادة التربوية ويمكن الدخول لها من هنـــــا

ولخطوات وتوقيتات تدريب برامج القيادة ، يمكن الدخول لها من هنــــــا

3- لحجز وتدريب برامج تغيير المسمى الوظيفي لمن تقدموا و استوفوا الشروط اضغط هنــــــــــــــا

شروط تغيير المسمى الوظيفي

- موافقة صريحة من التوجيه الفني للمادة الدراسية او المرحلة الدراسية التي يريد المعلم التغيير عليها حسب النقص أو الزيادة.

- صحيفة أحوال الكترونية معتمدة وحديثة بها كل بيانات المتقدم لتغيير المسمى الوظيفى

- بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى تربوى، اذا كان من خريجي كليات التربية أو الـ"مؤهل عالى + شهادة إجازة تربوية" لخريجي الكليات الأخرى للتخصص الذي يريد المتقدم التغيير للمسمى الوظيفى إليه.

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة كفء في آخر تقريرين لتقييم الأداء.

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- استيفاء استمارة تغيير المسمى الوظيفى وتحديد المرحلة أو المادة التي يريد المتقدم التغيير عليها.

- استيفاء المعلم لمتطلبات التنمية المهنية والتي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين لمن تنطبق عليه الشروط.

ويجب على الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى عمل التكليفات التالية وتسليم الملف إلى الإدارة التعليمية.