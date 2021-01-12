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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:11 م
الزينة.. سيرة وجع
الزينة.. سيرة وجع
جمال عاشور
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أعلنت مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، عن صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، والغلاف للفنان حسين جبيل.

الرواية هى الأولى للدكتور محمد الباز بعد الكثير من الكتب ومنها كتابة «التركة الملعونة.. كتاب الأسرار» الذي يكشف فيه تفاصيل أزمة الإعلام منذ بدايتها، واضعًا يده على مواطن الخلل والإجراءات الممكنة للعلاج، وأيضًا كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية.. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية"، وأيضًا رهبان وقتلة، والعقرب السام، والعديد من الإصدارات التي أثرت المكتبة العربية.

وكان آخر إصدارات الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب بعنوان «رائحة الخيانة.. الإخوان والأمريكان فى أحداث يناير»، والصادر عَبر سلسلة «كتاب الهلال» لشهر ديسمبر الشهرى، فى 310 صفحة من القطع المتوسط، ودأب «الباز» منذ التسعينيات على كشف حقيقة الجماعة الإرهابية وفضح مخططاتها ضد الشعب المصرى خصوصًا فيما يتعلق بهويته، وخلال العام الذى حكمت فيه الجماعة مصر، كان «الباز» من أشرس وأشد المهاجمين لمحمد مرسى وجماعته، وعبر المئات من المقالات الصحفية واللقاءات الإعلامية، وخلال عمله بالإعلام المرئى سواء فى برنامجه على قناة المحور «90 دقيقة» أو برنامجه الحالى «آخر النهار» لا يتوانى محمد الباز عن رصد وفضح مؤامرت الجماعة الإرهابية وكشف خيانتها لمصر وشعبها وليس فقط الدولة المصرية.

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