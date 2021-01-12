رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر وجنوب إفريقيا تبحثان العلاقات الثنائية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:27 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال زيارة بوقدوم الحالية لجنوب أفريقيا.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين جنوب إفريقيا والجزائر خلال مناقشاتهما، وأكدا أن هذه الروابط توطدت خلال فترة النضال للتحرير ضد الاستعمار والفصل العنصري عندما دعمت الجزائر ودربت كوادر حركات التحرير بما في ذلك الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن ارتياحهما لجودة وعمق التعاون الثنائي بين البلدين والذي يواصل إظهار ديناميكية متزايدة.

وأشار الوزيران إلى وجود 33 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم بين البلدين تغطي مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية والدفاع والطاقة والفنون والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتعليم والصحة، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للجنة الثنائية القومية كآلية ثنائية منظمة لتنسيق وصياغة التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين، كما اتفقا على أن يعقد المجلس الوطني الاتحادي المقبل في زمان ومكان يتم تحديدهما من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الوزيران التعاون الاقتصادي والاجتماعي المتنامي بين البلدين، واتفقا على الحاجة إلى التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي من خلال مبادرات التجارة والاستثمار، فضلًا عن خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص للقيام بأعمال تجارية.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن جميع قضايا السلام والأمن في القارة، بما في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، والتهديد المتطور للإرهاب، واتفقا على حاجة الاتحاد الإفريقي لتكثيف جهوده بالتنسيق مع شركائه لتحقيق هدف إسكات البنادق في إفريقيا.

وفيما يتعلق بقضية ليبيا، استعرض وزيرا خارجية الجزائر وجنوب أفريقيا آخر التطورات على أرض الواقع وكذلك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وشددا على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي من خلال الفريق الرفيع المستوى المعني بليبيا بزيادة مشاركته لضمان عملية سياسية يملكها ويقودها ليبيون تحافظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وتضع حدا للتدخل الأجنبي.

وناقش الجانبان كذلك قضية الصحراء الغربية، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تصاعد التوترات العسكرية هناك، وتم التأكيد على موقف البلدين الرامي إلى تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية على الفور، والذي ظل معلقا منذ بعض الوقت، وتم تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في القارة، محذرين من عدم الاستقرار والصراع في بعض أجزاء القارة، كما تم إدانه كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وأشادا بالدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية، مؤكدين أن منطقة التجارة الحرة القارية ستقطع شوطا طويلا في تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

غدًا.. آخر يوم في اختبارات المتقدمين للدفعة الرابعة بورشة «ابدأ حلمك»