فريدة الشوباشي تُشيد بنجاح الدولة في انتخابات النواب والشيوخ
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:23 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أشادت النائبة فريدة الشوباشي بنجاح الدولة المصرية في إجراء العملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا جاء بتضافر جهود مؤسساتها وأبنائها وقياداتها السياسية.
ووجهت الشوباشي الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على حسن إدارة العملية الانتخابية، والقوات المسلحة والشرطة على جهودها في تأمين العملية الانتخابية، وقالت إنه يجب ألا ننسى الجهود التي بذلها المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما وجهت الشكر إلى جيش مصر الأبيض الذين تحدوا الصعاب في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
وأشارت الشوباشي إلي الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في كافة المجالات وخاصة المجالس النيابية والتي شهدت أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، قائلة: لعل وجودي هنا خير شاهد علي ذلك، كما شهد البرلمان الحالي أعلى نسبة تمثيل للأحزاب السياسية بالمقارنة بالمجالس النيابية السابقة.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.
ووجهت الشوباشي الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على حسن إدارة العملية الانتخابية، والقوات المسلحة والشرطة على جهودها في تأمين العملية الانتخابية، وقالت إنه يجب ألا ننسى الجهود التي بذلها المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما وجهت الشكر إلى جيش مصر الأبيض الذين تحدوا الصعاب في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
وأشارت الشوباشي إلي الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في كافة المجالات وخاصة المجالس النيابية والتي شهدت أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، قائلة: لعل وجودي هنا خير شاهد علي ذلك، كما شهد البرلمان الحالي أعلى نسبة تمثيل للأحزاب السياسية بالمقارنة بالمجالس النيابية السابقة.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.