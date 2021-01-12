فريدة الشوباشي تُشيد بنجاح الدولة في انتخابات النواب والشيوخ

أشادت النائبة فريدة الشوباشي بنجاح الدولة المصرية في إجراء العملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا جاء بتضافر جهود مؤسساتها وأبنائها وقياداتها السياسية.ووجهت الشوباشي الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على حسن إدارة العملية الانتخابية، والقوات المسلحة والشرطة على جهودها في تأمين العملية الانتخابية، وقالت إنه يجب ألا ننسى الجهود التي بذلها المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.كما وجهت الشكر إلى جيش مصر الأبيض الذين تحدوا الصعاب في سبيل مواجهة جائحة كورونا.وأشارت الشوباشي إلي الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في كافة المجالات وخاصة المجالس النيابية والتي شهدت أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، قائلة: لعل وجودي هنا خير شاهد علي ذلك، كما شهد البرلمان الحالي أعلى نسبة تمثيل للأحزاب السياسية بالمقارنة بالمجالس النيابية السابقة.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.