تشكيل لجنة للإشراف على انتخاب رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين.وتم تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية على منصب رئيس مجلس النواب، لتبدأ عملية التصويت بدءًا من المنصة النائبة فريدة الشوباشي، ومعاونيها، ويتبعهم باقي الأعضاء.وتقدم للترشيح لرئاسة المجلس، المستشار حنفي جبالي، قائلًا: يشرفني أن أتقدم برغبتي في الترشح بعد أن وفقت بالفوز بعضوية المجلس وتحدث عن مسيرته القضائية.كما أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، كما أعلن النائب أحمد عبدالحكيم يوسف دراج مواليد 1985، ترشحه على المنصب، بالإضافة إلى النائب محمد مدينة، ليصبح اجمالي عدد المرشحين على مقعد الرئيس 4 نواب.