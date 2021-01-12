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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أكبر قضية احتيال».. تركي يحصل من ألمانيا على 2.5 مليون يورو لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:56 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
مروة عنبر
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اعتقلت السلطات الألمانية مواطنا تركيا بتهمة الاحتيال، إذ تقدم 91 مرة بطلبات للحصول على إعانات خلال انتشار أزمة فيروس كورونا، وتحصل على 2.5 مليون يورو من ولايات ألمانية عدة.

وصفت وسائل الإعلام الألمانية الواقعة بأكبر قضية احتيال في البلاد، وتقدم الشاب التركي بـ91 طلبا للمساعدة في أزمة وباء كورونا في 6 ولايات مختلفة، باستخدام هويات مزورة، وفقا لموقع صامان يولو التركي.

واحتجزت السلطات الألمانية المواطن التركي البالغ من العمر 31 عاما، متهما بتقديم 32 طلبا بقيمة إجمالية 784 ألف يورو في شمال الراين وستفاليا، و24 طلبا بقيمة 355 ألف يورو في برلين، و6 طلبات كاذبة بقيمة 175 ألف يورو في هيسن، وهي الأموال التي جمعها من المساعدات المالية.

كما أمر مكتب المدعي العام في ميونيخ بمصادرة أموال المساعدات، فيما يواجه المواطن التركي معاقبته بالسجن فترة تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 أعوام.

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