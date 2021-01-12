سلبية مسحة يسرا ومجدي صبحي.. تطورات حالة الفنانين المصابين بكورونا

سلبية مسحة يسرا

سلبية مسحة مجدي صبحي

إيجابية مسحة وائل الإبراشي

تعرض عدد كبير من الفنانين للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، منهم من شفي ومنهم من ظل في الحجر المنزلي لحين تماثله الشفاء.وتستعرض "الدستور" أبرز تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين الذين ثبتت إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا.أجرت الفنانة يسرا مسحة pcr جديدة وظهرت نتيجتها سلبية لأول مررة بعد 17 يومًا من إصابتها بالفيروس، وذلك بعد تحسن حالتها بشكل كبير بعدما تدهورت مؤخرًا وتعيش الفنانة حاليًا فترة العزل على أن تعود لمواصلة عملها بشكل طبيعي خلال أيام.كشف الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، عن سلبية مسحة كورونا الخاصة به، وذلك بعد 20 يوما من إصابته بالفيروس والذي تسبب في تدهور حالته الصحية ولكنه الآن حالته مستقرة وخرج من المستشفى ويقضي فترة العزل في منزله.وكتب صبحي عبر حسابه على فيس بوك "أشكر الله أولا وأخيرًا علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب، أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة، أشكر أخي وأستاذي الفنان محمد صبحي والفنانة نهال عنبر دينامو نقابة المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وجميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية وإخواتي وأهلي وأصدقائي".أما الإعلامي الكبير وائل الإبراشي فلا يزال محجوزا في أحد المستشفيات ويتلقى علاج فيروس كورونا بعد ظهور إيجابية آخر مسحة له إلا أن حالته تتحسن بشكل كبير.أما النجم أمير كرارة فتعافى منذ عدة أيام وخرج ليمارس عمله بشكل طبيعي سواء في تصوير مسلسله الرمضاني أو برنامج "سهرانين".