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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: افتتاح المدرسة الدولية للغات قريبًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:52 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من كل أعمال التشطيب الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ووصول الأثاث، وتجهيزات المعامل.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيدًا لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كل المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

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