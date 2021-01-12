رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تتلقى طلبًا لترخيص لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
طباعة
أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، بأنها تلقت طلبًا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في الأسواق الأوروبية، موضحة أنها ستتخذ قرارًا بشأنه في الـ29 من الشهر الجارى.

ولفتت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق سريع في اللقاح، وستسرع في القرار إن كانت جميع البيانات التي تلقتها متينة ومتكاملة بشكل كافٍ.

وأعلنت الوكالة الأوروبية الشهر الماضي، عن اعتماد لقاح فايزر بيونتيك لمواجهة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل تحديث واتساب الجديد 2021 وأهم المميزات في فبراير المقبل

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«المركزي»: توزيع أرباح للعاملين بالبنوك وتأجيل المساهمين

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر