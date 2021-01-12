وكالة الأدوية الأوروبية تتلقى طلبًا لترخيص لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، بأنها تلقت طلبًا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في الأسواق الأوروبية، موضحة أنها ستتخذ قرارًا بشأنه في الـ29 من الشهر الجارى.ولفتت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق سريع في اللقاح، وستسرع في القرار إن كانت جميع البيانات التي تلقتها متينة ومتكاملة بشكل كافٍ.وأعلنت الوكالة الأوروبية الشهر الماضي، عن اعتماد لقاح فايزر بيونتيك لمواجهة فيروس كورونا.