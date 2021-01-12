تركيا توقف 6 أشخاص نقلوا مشاريع صناعات دفاعية لشركات أجنبية

أوقفت السلطات التركية، 6 أشخاص، بينهم موظف سابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، على خلفية نقلهم مشاريع للمؤسسة إلى مسؤولي شركات أجنبية.وأوضحت النيابة العامة بأنقرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تقاضوا أموالا مقابل تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.وأضاف النيابة العامة، أن عناصر الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة أجروا عملية مداهمة ضد الأشخاص الستة والقوا القبض عليهم.وأشار البيان إلى أن هذه العملية جرت بعد تحر دام لمدة شهر، مبينا أن أحد الموقوفين كان يشغل منصب مدير أحد المشاريع في الصناعات الدفاعية التركية.وزعم البيان أنه خلال عملية المداهمة عثرت قوات الأمن التركية في منازل وأماكن عمل الموقوفين، على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية، إلى جانب مواد رقمية.