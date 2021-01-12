تقرير حقوقي: تركيا تواجه قيودا متزايدة ضد حرية الصحافة

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن تركيا تحتفل بيوم الصحفيين العاملين وسط المزيد من القيود المفروضة من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على حرية الصحافة.وأضافت الصحيفة، إنه وفقا لتقرير مؤسسة "Press In Arrest"، وهي مؤسسة مختصة بمراقبة محاكمات الصحفيين الأتراك- بشأن حرية الصحافة في تركيا، تمت محاكمة ما لا يقل عن 352 صحفيًا في 230 محاكمة صحفية على مدار العامين ونصف العام الماضيين.ونوهت إلى أن تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا كان قد كشف أن الصحفيين مثلوا 479 مرة أمام المحكمة خلال العام الماضي بسبب أنشطتهم الصحفية، كما تم إغلاق قناة "Olay TV"، وهي قناة إخبارية خاصة تشتهر بتقديم تقارير مستقلة وموضوعية، بضغط حكومي بعد بثها على الهواء لمدة 26 يومًا فقط في نهاية العام الماضي.ونقلت الصحيفة عن كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قوله في بيان صحفي "لم نواجه مثل هذا القمع منذ انقلاب 1980".وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود، مضيفة أن حوالي 90% من المشهد الإعلامي تسيطر عليه التكتلات الموالية للحكومة في تركيا.وقال أوتكو كايروزر، وهو صحفي ومشرع من حزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الحاكمة لا يمكنها أن تتسامح مع أدنى معارضة لروايتها الرسمية وتحاول قمع دور وسائل الإعلام في إعلام الناس، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم القضاء كوسيلة ضغط على وسائل الإعلام، وأن التدخل السياسي في المجال القضائي يقوض حرية الصحافة في البلاد.وأضاف: "إذا كانوا مخلصين في التزاماتهم الإصلاحية، فعليهم البدأ بجلب المزيد من الحرية إلى المجال الإعلامي، لكن المحاكمات والاعتقالات ضد الصحفيين تتزايد ولا تزال الصحافة تعتبر جريمة كبرى في تركيا".