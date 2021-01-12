رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: تركيا تواجه قيودا متزايدة ضد حرية الصحافة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن تركيا تحتفل بيوم الصحفيين العاملين وسط المزيد من القيود المفروضة من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على حرية الصحافة.

وأضافت الصحيفة، إنه وفقا لتقرير مؤسسة "Press In Arrest"، وهي مؤسسة مختصة بمراقبة محاكمات الصحفيين الأتراك- بشأن حرية الصحافة في تركيا، تمت محاكمة ما لا يقل عن 352 صحفيًا في 230 محاكمة صحفية على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

ونوهت إلى أن تقرير صادر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا كان قد كشف أن الصحفيين مثلوا 479 مرة أمام المحكمة خلال العام الماضي بسبب أنشطتهم الصحفية، كما تم إغلاق قناة "Olay TV"، وهي قناة إخبارية خاصة تشتهر بتقديم تقارير مستقلة وموضوعية، بضغط حكومي بعد بثها على الهواء لمدة 26 يومًا فقط في نهاية العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قوله في بيان صحفي "لم نواجه مثل هذا القمع منذ انقلاب 1980".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود، مضيفة أن حوالي 90% من المشهد الإعلامي تسيطر عليه التكتلات الموالية للحكومة في تركيا.

وقال أوتكو كايروزر، وهو صحفي ومشرع من حزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الحاكمة لا يمكنها أن تتسامح مع أدنى معارضة لروايتها الرسمية وتحاول قمع دور وسائل الإعلام في إعلام الناس، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم القضاء كوسيلة ضغط على وسائل الإعلام، وأن التدخل السياسي في المجال القضائي يقوض حرية الصحافة في البلاد.

وأضاف: "إذا كانوا مخلصين في التزاماتهم الإصلاحية، فعليهم البدأ بجلب المزيد من الحرية إلى المجال الإعلامي، لكن المحاكمات والاعتقالات ضد الصحفيين تتزايد ولا تزال الصحافة تعتبر جريمة كبرى في تركيا".

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

«المركزي»: توزيع أرباح للعاملين بالبنوك وتأجيل المساهمين

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الأكثر قراءة

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أسعار البيض اليوم في مصر آخر تحديث 12-1-2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية