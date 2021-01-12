الأنبا يوسف يجتمع بكهنة إيبارشية سوهاج

اجتمع الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، أمس الإثنين، بمجمع كهنة الإيبارشية.بدأ الاجتماع بالصلاة التي الأنبا يوسف، ودار الحوار حول آخر الاستعدادات التي تخص مراسم السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حليم، والتي من المقرر أن تكون يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري.ويترأس الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلوات قداس سيامة الأنبا توما حليم، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.