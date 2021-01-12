الشوباشي وأصغر الأعضاء سنًا ونواب الفردي يؤدون اليمين الدستورية

«بسم الله.. بسم الشعب.. أفتتح الجلسة»، هكذا افتتحت النائبة فريدة الشوباشي أكبر أعضاء مجلس النواب سنًا، الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس.وتلا مقرر الجلسة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وجولات الاقتراع ونتائجها، كما تلا قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسـنة 2021 بتعيـين 28 من أعضاء مجلس النواب، ثم حلفت رئيسة الجلسة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء اليمين الدستورية، وهو كالآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.ثم أدت النائبة فاطمة سليم والنائب أبانوب عزيز أصغر الأعضاء سنًا وأعضاء الفردي اليمين الدستورية.وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.