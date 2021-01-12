تعرف على سجل اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر الجديد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، حركة تنقلات محدودة، لعدد من مديري الأمن بالمحافظات، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.حيث أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار بتولى اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدار مديرية أمن القاهرة، مديرا لأمن البحر الأحمر خلفا للواء محمود أبو عمرهوشغل اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر الجديد وهو أحد أبناء مديرية أمن القاهرة عدة مناصب قيادية منها؛ مأمور قسم شرطة النزهة، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وبعدها أصبح مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، ثم حكمدارًا لمديرية أمن القاهرة ومنها مديرًا لأمن البحر الأحمر.